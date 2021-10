Van'ın beş yıldızlı oteli olan Elite World Van Hotel'de fasıl geceleri başladı.

Tüm özel günlerde kapılarını ardına kadar vatandaşlara açan Elite World Van Hotel, düzenlediği gecelerle bölge halkının günün stresinden kurtulmasını ve güzel vakit geçirmesini hedefliyor. The Grill Ocakbaşı Restaurant'ta cuma ve cumartesi akşamları fasıl geceleri düzenlediklerini belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Yaklaşık iki yıllık bir pandemi sürecinin ardından Elite World Van Hotel olarak halkımıza fasıl ve nostalji geceleri düzenledik. Amacımız, pandemiden dolayı yaklaşık iki yıldır evlerine kapanan halkımızın güzel vakit geçirmesini sağlamaktır. The Grill Ocakbaşı Restaurantımızda her cuma ve cumartesi akşamları saat 19.30 22.30 arasında sunulacak olan fasıl gecelerimizde tüm misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Rezervasyon yapmak isteyenler 0432 484 11 11 numaralı hattan bize ulaşabilirler" dedi.

