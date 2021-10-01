58 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da 9 ayrı dosyadan hakkında 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V., yakalanıp, cezaevine kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla 9 ayrı dosyadan hakkında 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V, saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.V, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-01 16:53:20



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