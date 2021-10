Başkan Tanış, “Yaşlılarımıza gereken değeri ve hürmeti göstermek en önemli görevimizdir”

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçedeki büyükleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Her yıl ekim ayının ilk günü kutlanan ‘Dünya Yaşlılar Günü’ nedeniyle ilçe genelindeki büyüklerini ziyaret eden Başkan Tanış, yaşlılarla yakından ilgilenerek hatırlarını sorup bir ihtiyaçları olduklarında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan ziyarette Başkan Tanış, yaşlılara karanfil ve özel olarak hazırlanan çantayı hediye etti.

Her fırsatta toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösterdiğini kaydeden Başkan Tanış, “Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim dünümüz ile bugünümüz arasındaki önemli köprülerdir. Onlarla dünü yaşayıp, deneyimleri ile yarına dair umutlarımızı büyütüyoruz. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemli. Dinimizde ve kültürümüzde yaşlılara hürmet vardır. Gürpınar Belediyesi olarak onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. Bu duygularla bütün kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler dileyerek, ellerinden öpüyorum” dedi.

