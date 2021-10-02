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Van Gölü'nün çekildiği alanda mısır yetiştirdi

DHA

Van Gölü'nün çekildiği alanda mısır yetiştirdi


Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Seyfullah Kasımoğlu'nun (49) 100 dönümlük tarım alanı, Van Gölü'nün 1992-1996 yıllarında 2,5 metre yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Van Gölü su seviyesinin 1997 ile 2002 yılları arasında kuraklığa bağlı olarak 2 metre 10 santimetre düşmesi ile birlikte de tapulu araziler gün yüzüne çıktı. Kasımoğlu da bu alanı yeniden ekip biçmeye başladı ve 3 yıl boyunca 100 dönüm araziye mısır ekerek, bu sene 400 ton ürün elde etti.
Dünyanın en büyük sodalı, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü, 1992-1996 yıllarında bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yükselmeye başlayınca çevresindeki yerleşim ve tarım alanlarını sular altında bıraktı. 1997 ile 2002 yılları arasında ise kuraklığa bağlı olarak göl seviyesi, 2 metre 10 santimetre düşünce daha önce sular altında kalan birçok alan, yeniden gün yüzüne çıktı. Bu yıl ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarına göre, Van ve çevresinde son yılların en kurak dönemi yaşandı. Bölgedeki birçok dere ve gölet gibi Van Gölü de kuraklıktan etkilendi. Van Gölü'nün diğer sahillerine göre, en yoğun su çekilmesi, su derinliğinin daha az olduğu Erciş ilçesinin Çelebibağ ve Kasımbağı bölgelerinde oldu.
SAHİLLE ARASINDAKİ MESAFE 5 KİLOMETREYE ÇIKTI
Su çekilmesiyle 30 yıllık çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'nun daha önce sular altında olan 100 dönümlük arazileri ile sahil arasındaki uzaklık 5 kilometreye kadar çıktı. 1997'de Van Gölü sularının çekilmeye başladığını, 2002'den sonra tapulu arazilerinin tamamen gün yüzüne çıktığını ancak uzunca bir dönem kullanamadığını belirten Kasımoğlu, 3 yıl önce 100 dönüm olan arazisini ekip biçmeye karar verdiğini anlattı. Kasımoğlu, mısır ekimi yaptığını ve bu yıl 400 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Van Gölü'nde son 20 yılın en çok su çekilmesini yaşıyoruz. Bu yılki çekilme ise daha fazla oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-10-02 12:22:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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