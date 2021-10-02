TFF 2. Lig Kırmızı Grup Silahtaroğlu Vanspor FK: 0 Sakaryaspor AŞ: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor AŞ. ile 00 berabere kaldı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Yusuf Susuz xx, Levent Yeşilyurt xx

Vanspor FK:Aydın Bağ xx, Mete Yıldız xx, Emrah Tacir xx, Fatih Somuncu xx, Furkan Polat xx (Güney Tutçuoğlu x dk. 63), İsmet Kavutçu xx (Yakup Demir x dk. 63), Kerem Hakan Vapurluoğlu xx, Mehmet Şirin Soydan xx (Baran Basut xx dk 39), Oktay Aydın xx (İbrahim Bingöl x dk. 89), Barış Gök xx, Kubilay Akyüz xx (Hamza Küçükköylü x (dk 64)

Teknikdirektör: Saffet İşler



Sakaryaspor AŞ: Furkan Köse x, Çağlayan Menderes x, Serkan Odabaşoğlu x, Oğuz Kocabal x (Mustafa Tahir Babaoğlu x dk. 66), Ali Özgün x (Ömer Bozan x dk. 76), İrfan Akgün x (Savaş Yılmaz x x dk.76), Onur Ramazan Toprak x (Ozan Sol x dk. 71), Mehmet Mustafa Yıldızaç x, Onur Karakabak x, Umut Sönmez x (Kadir Arı x dk. 46), Ümit Kurt

Teknikdirektör: Ercüment Hülakü Coşkundere

Sarı kartlar: Mete Yıldız, Furkan Polat, Aydın Bağ, (Vanspor FK), Çağlayan Menderes, (Sakaryaspor AŞ)

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