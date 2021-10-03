Öğretim üyelerinden öğretmenlere seminer

Van'ın Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri, Muradiye ilçesindeki 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında öğretmen ve öğrencilere seminer verdi.

Muradiye ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında öğretmen ve öğrencilere, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seminer verildi. Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu ‘İkinci Beyin Sindirim Sistemi’, Prof. Dr. Serhat Kocakaya ‘STEM ve 21. Yüzyıl Becerileri’, Prof. Dr. Havva Kavurmacı Önalan ‘İlle de Matematik’, Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar ‘STEM'in Eğitime Entegre Edilmesi’, Doç. Dr. Hayati Çavuş ‘Teknoloji Liderliği ve Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu’, Doç. Dr. Elif Kaval Oğuz ‘Geçmişten Geleceğe Sinirbilim’, Doç. Dr. Ramazan Sak ‘Çocuk Gelişiminde Gelişime Uygun Uygulamalar’, Doç. Dr. Eyüp Aktür ‘Eğitim Ahlak İlişkisi ve Ahlak Eğitiminin Geleceği’, Doç. Dr. Ahmet Yayla ‘Eleştirel ve Sorgulayıcı Düşünmeyi Geliştirme’ Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ‘Biyolojik Çeşitlilik ve İnci Kefali’ konularında seminer verdi.

Seminerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında öğretim üyelerine plaket verilerek, adlarına TEMA Vakfına fidan bağışında bulunuldu.

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