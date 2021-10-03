Özalp ilçesinde ev yangını

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Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kırkçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Turgay Güntürk’e ait evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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