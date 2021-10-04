Tarihi Van Kalesi’nde ‘sağlıklı yaşam’ yürüyüşü

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Van Kalesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Her yıl 34 Ekim tarihlerinde ülke çapında düzenlenen ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri bu yıl Van’da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirildi. Katılımcıların Van Müzesi gezisi sonrasında Van Kalesi zirvesine yapılan yürüyüşe, 7’den 70’e kalabalık bir grup katıldı. Van Kalesi yerleşkesinde toplanan vatandaşlar, müze gezisi sonrası sağlıklı yaşam yürüyüşünün startını verdi.

Fazla kilo ya da aşırı kilo kaybının ve bunların oluşturacağı hastalıkları önlemek ve sağlıklı bir yaşam için sporun insan yaşamı üzerinde önemli olduğunu belirten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirti. Van’da spora erişemeyen vatandaşlara sporun her vatandaşın hakkı olduğu düşüncesi ve sosyal devletin yerel tezahürü olan sosyal belediyecilik düsturuyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Güneş, sporu şehrin kültürü haline getirme gayretlerinin yeni projelerle ivme kazanarak devam edeceğini kaydetti. Güneş, “Organizasyonun yapılmasından dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a, tüm katılımcılara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Van Kalesi zirvesinde türküler eşliğinde halaylar çekilerek sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.