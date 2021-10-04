Muradiye’de 5 define avcısı yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 define avcısı yakalandı.

Adaklı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahısların yanındaki kazma, kürek, balyoz, dedektör ve kamyonete el konuldu. Jandarmadaki işlemleri devam eden 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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