Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesine bağlı Uysal Mahallesi’ndeki sulama kanalı çalışmalarını tamamladı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki beton kanal ile yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

Kırsal mahallelerde tarımsal faaliyetlerin gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin imdadına yetişti. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 350 bin TL maliyetle yapılan Uysal Mahallesi’ndeki sulama kanalı tamamlandı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki sulama kanalı, 20 noktadaki yol geçişiyle birlikte bitirilerek mahallelinin hizmetine sunuldu.



“Bundan sonra ürünlerimiz daha bereketli olacak”

Arazilerini yıllardır eski kanallarla sulamaya çalıştıklarını belirten Mahalle Muhtarı İrfan İşık, bu yıl yağışların az olması nedeniyle sulama yapmalarının neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesine beton kanal talebinde bulunduklarını hatırlatan Muhtar İrfan İşık, “Başvurumuz kısa süre içinde olumlu yanıt buldu. Burada yapılan beton kanal ile 110 haneli mahallemizde yaklaşık olarak 3 bin dekar tarım arazimiz suya kavuştu. Daha önce sulama suyu yetersizliğinden dolayı verim alamıyorduk. Yapılan modern sulama kanalları ile kaynaktaki suyumuz olduğu gibi mahallemizin tarım arazilerine ulaşıyor. Burada meyve ağaçlarının yanı sıra fasulye, şeker pancarı, mısır, sebze çeşitleri, arpa, buğday ve yem bitkileri gibi ürünler yetiştiriyoruz. İnşallah bundan sonra ürünlerimiz daha verimli ve daha bereketli olacak. Çalışmalardan dolayı başta valimize ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Gevaş ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yapımına başlanan 2,5 kilometrelik sulama kanalı çalışmaları ise devam ediyor.

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