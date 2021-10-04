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Edremit Belediyesi havai fişek kullanımını yasakladı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindik”

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasakladı. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alındı.

Edremit Belediyesi havai fişek kullanımını yasakladı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindik”

Van’ın Edremit Belediyesi, ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasakladı. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alındı.
Edremit Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bir bir görüşüldüğü toplantıda, Zabıta Müdürlüğünün ‘Edremit’te havai fişek kullanımının yasaklanması’ ile ilgili talebinin görüşülmesine geçildi. Edremit ilçe sınırları içerisinde düğünler, organizasyonlar ve yapılacak olan tüm etkinliklerde kullanılan kimyasal içerikli toz parçacıklarının başta solunum rahatsızlığı olan astım hastalarını olumsuz etkilediği, insan sağlığına ciddi zararları verdiği, doğada yaşayan canlıların yaşamında vahim sonuçlara yol açtığı ve ayrıca hava, su kirliliğine sebebiyet veren havai fişeklerinin kullanımının yasaklanması oy birliği ile karara bağlanırken, yapılacak olan uyarı ve bilgilendirmelere rağmen havai fişek kullanımı durumunda ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

“Her zaman insan ve doğa haklarına saygılı olduk”
Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle alındığını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi olarak her zaman insan ve doğa haklarına saygılı olduklarını belirtti. Gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren havai fişeklerin birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Say, “Havai fişekler içerdikleri kimyasal maddelerin patlaması sonrasında insan, hayvan ve bitkilerle birlikte tüm canlı yaşamını tehdit ediyor. Göç dönemlerinde gece patlatılan havai fişekler küçük kuşlara zarar veriyor. Ekolojik dengeyi bozması, gerek düştüğü yerde yangın çıkarma riskine karşı gerekse de gece atıldığında kuşların karanlıkta yönlerini bulamaması ve ölümlere neden olması sebebi ile havai fişek kullanımının yasaklanması konusunu gündeme getirdik. Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Edremit’imizde çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Edremit Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm meclis üyelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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