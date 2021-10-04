Van polisinden ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde sokak hayvanlarını besleyerek öğrencileri bilgilendirdi.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı Hayvan Bakım Evi'nde düzenlenen etkinliğe Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Polis ekipleri, etkinliğe katılan ilk ve ortaokul öğrencilerine hayvan hakları ve HAYDİ uygulaması başta olmak üzere hayvanlara karşı işlenen suçları bildirme yöntemlerini anlatarak, hayvan sevgisinin öneminden bahsetti.
Polisevi Şube Müdürlüğüne bağlı restoranlarda arta kalan yemekleri İpekyolu Belediyesi ekipleri işbirliğiyle sokak hayvanlarına ulaştıran polis ekipleri, öğrencilerle birlikte besleme yaparak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.