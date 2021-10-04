Van polisinden 4 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Tuşba ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Anaokulu ile İlk ve Ortaokulu ziyaret etti. Burada çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan polisler, çeşitli hediyeler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.