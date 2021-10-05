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Van'a gelen İranlılar, Akdamar Adası'nı gezdi 

DHA

Van'a gelen İranlılar, Akdamar Adası'nı gezdi 


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da koronaviris salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 16 Eylül 2021'de kısmi olarak açılması, hem kent merkezine hem de tarihi ve turistik mekanlara hareket getirdi. Uzunca bir aradan sonra Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı 150 kişilik ilk turist grubu, Akdamar Adası'nı gezdi. 
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında  24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Eylül 2021'de kısmi olarak araç ve yaya trafiğine açıldı. İran'dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısındaki geçişler ilk kez kalabalık kafileler halinde gerçekleşti. 4 gün önce gelen 150 kişilik ilk kafile, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. 2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti. 
İRANLI TURİSTLER AKDAMAR ADASI'NI ZİYARET ETTİ
Kente gelen 150 kişilik turist grubunun ilk durağı Akdamar Adası oldu. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in katkılarıyla tahsis edilen otobüsle Akdamar İskelesi'ne gelen ve buradan da tekne ile Akdamar Adası'na giden İranlı turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü´nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etti. Tekne yolculuğu boyunca Farsça, Azerice ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğlenen İranlı turistler, kendilerine destek olan Gevaş Belediye Başkanı Sezer'e teşekkür etti.
'AKDAMAR ADASI'NIN BÜYÜLEYİCİ BİR DOĞASI VAR'
İranlı tur organizatörü Kimya Mühendisi Sara Delilazad, kapıların açılmasıyla birlikte ilk kafile ile Van'a geldiklerini belirterek, "Pandemiden dolayı yaklaşık 1,5 yıldır Van'a gelemiyorduk. Kapıların açılmasıyla birlikte ilk turumuzu yaptık. Biz İran'lılar Van'ı çok seviyoruz. Kapılar açıldığı için de çok mutluyuz. Akdamar Adası çok güzel ve büyüleyici doğası var. Hayran kaldık.  İran tarafından geçişler açıldı. Korona testi ve giriş ücretinin yüksek olması ile ilgili sıkıntılarımız var. İlk girişte Türk parası ile 120 TL, ikinci ve üçüncü girişte bu rakam daha da yüksek oluyor.  Daha önce ilk giriş 50 TL. idi. Ülkemizde kapıdan giriş ücreti düşürülürse çok daha iyi olur."dedi.
Akdamar Adasını ziyaret eden Feraba Nabilo ise, "Sınır kapıları uzun süreden beridir pandemiden dolayı kapalıydı. İlk kafile ile buraya geldik. Arkadaşlarımızla birlikte Akdamar Adası'nı gezdik. Daha önce duymuştum ama ilk kez geldim. Harika bir manzarası var. Van Gölü'ne hayran kaldım. 5 günlük bir gezi için geldik. Van'ı çok sevdik" diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Dilşat Şenyüz de, 2 günlük hafta sonu tatilini Van'da geçirdiklerini belirterek,
"Van'da çok güzel yerler gezdik, çok güzel vakit geçirdik ve çok memnunuz. Yerel halkın deyimiyle Van Denizi çok güzel, Akdamar Adasına da ilk kez geliyorum. Harika bir manzarası var" dedi.
İran ile Türkiye arasında basın yayın grubunda yöneticilik yapan Hikmetullah Yetkin de,  gelen turistlerin kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Yetkin," İran ve Türkiye'de dergi basıyoruz. Bu dergimizi 21 il, 2 ülkede hizmet veriyoruz. İran'da bulunan turizmi Türkiye'ye taşımak istedik. Türkiye'nin birçok bölgesine İran'dan gelen misafirlerimizi konuk ediyoruz. Van'a gelen ilk kafilede 150 turist geldi. Sınır kapılarının kapalı olması ve sonrasında kısmi açılması bizi mutlu etti. Van'ın turizme ihtiyacı var. Biz de bu turizme daha iyi can katabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelen misafirlere Akdamar Adası'nı gezdirdik. Bu arada desteklerini esirgemeyen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-10-05 10:00:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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