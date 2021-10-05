Van’da kış tedbirleri toplantısı

Van’da 20212022 yılı kış aylarında alınacak tedbirler, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantıda, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının sunumuyla başladı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, kışın hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle çığ felaketlerinin acı sonuçlara yol açmaması için gerekli bütün tedbirlerin alınacağını dile getiren Vali Bilmez, “Yoğun kar yağışı ve zor dönemlerde bütün kurumlar işbirliği içinde çalışacak. Özellikle çığ bölgelerinde yollar risk durumuna göre trafiğe kapatılacak. Çünkü insan hayatı ve güvenliği bizim için ilk sırada. Vatandaşların mağdur olmaması için de yolun kapatılacağı saatler ve güzergahlar önceden duyurulacak. Ayrıca yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle kapatılacak yollarda uzun süre beklemek zorunda kalacak vatandaşlara, sıcak çorba ve kumanya verilmesi için gerekli tedbirler alınacak” dedi.

Özellikle öğretmen ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarında dolayı mağdur olmamaları için meteoroloji ile koordinasyonun iyi sağlanmasını isteyen Vali Bilmez, “Kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünün yetkilerini kullanarak okulları erkenden tatil etmeleri, bu anlamda çok önem arz etmekte. Ama imkanlar dahilinde, çok zorda kalmadıkça eğitimin sekteye uğramaması için okullar tatil edilmemeli” şeklinde konuştu.

Kış aylarında asılsız ihbar sayısının da yoğunlaştığını vurgulayan Vali Mehmet Emin Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu konuda da sağlık ve karla mücadele ekiplerinin iyi bir koordinasyon ve iletişim içerisinde olması şarttır. Çünkü vatandaş hasta ihbarı yaparak yolunu açtırmaya çalışıyor. İyi bir teyit sonrası gerekli çalışma yapılmalıdır. Aksi taktirde asıl mağdur olan hastalara ulaşmada gecikme yaşanabilir. Öte yandan kronik hastalarımız var. Özellikle diyaliz hastaları. Bunların kışın sağlık merkezlerine ulaşımı için gerekli ortam oluşturulmalıdır.”

Yoğun kar yağışı olduğu günlerde AFAD Müdürlüğünde kriz merkezi oluşturulacağını ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, bu merkezde jandarma, emniyet, sağlık, karayolları, belediye gibi kurumların temsilcileri hazır bulunacağını dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.

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