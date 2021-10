Kızılay ekipleri kapı kapı dolaşarak sıcak yemek dağıtıyor

Kızılay Van Şubesi ekipleri, her gün kapı kapı dolaşarak yaklaşık bin ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırıyor.

Tuşba ilçesindeki Sabri Ülker Aşevinde hazırlanan 3 çeşit yemek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra el değmeden paketlenerek gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor. İHA muhabirine konuşan Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, yemek üretim hedeflerinin günde 5 bin kişilik olduğunu söyledi. Sürekli göç alan Van’daki yoksulluk sınırına dikkat çeken Demiroğlu, “Burada günde yaklaşık bin kişiye yemek gönderiyoruz ve sefertaslarıyla kapı teslimi yapıyoruz. Tabi biliyorsunuz Van’da afetler yaşadık. Başkale’de 6 bin kişiye günlük yemek ikramında bulunduk. Çığ felaketi yaşadık ve pandemi nedeniyle de yaklaşık 10 bin koli gıdayı vatandaşların ayaklarına kadar giderek dağıttık. Van yöremiz biraz göç aldığı için yoksul sayımız fazla. Burada Vanlı bağışçılarımızın da emekleri çok, bu konuda kurban bağışında, gıda, koli yardımlarında sağ olsun Vanlı hemşehrilerimiz, iş adamlarımız ve odalarımız bizlere destek verdiler” dedi.



“Göç eden yabancılar adına bir toplum merkezi oluşturmaya çalışıyoruz”

Kızılay’ın tamamen gönül işi olduğunu ifade eden Demiroğlu, “Burada durmak yok, elimizden geldiğince özverili bir şekilde çalışıyoruz. Van’da sadece şöyle bir sıkıntımız var, depo eksiğimiz vardı. Bunu da yine bahçemizde yapmayı planlıyoruz. Genel merkezden onay aldık, kısa sürede onu da tamamlayacağız. Yine Van’da Kızılay Gençlik Kampımız var, burada gençlerimizle 15 günlük bir kamp yapmayı hedefliyoruz. Yeni bir tahsis yerimiz oldu, burada da toplum merkezi düşünüyoruz. Bunda özellikle göç bölgesi olduğumuz için, göç eden yabancılar adına bir toplum merkezi oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Hedefimiz bin kişilik yemek üretimini 5 bin yapabilmek”

Hedeflerinin günde 5 bin ailenin yemek ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Demiroğlu, “Aş evimizden günlük bin kişilik yemek üretiliyor ama sayı bazen artabiliyor. Farklı afetlerde sayımız artabiliyor. Ramazan ayında 2 bin kişiye günlük yemek dağıtımımız vardı. Burada hijyene çok dikkat ediyoruz. Şu ana kadar çok şükür hiçbir zehirlenme vakası almadık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da sürekli denetleniyor. Numuneleri 3 gün boyunca saklıyoruz. Bu konuda da gıda mühendisimiz var, sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Mutfağımızda günde 3 çeşit yemek çıkıyor ve her gün etli yemek oluyor. Kızılay’ımız sürekli bize her ay 8 ton et gönderiyor. Bunları en güzel şekilde sefer taslarıyla götürüp ihtiyaç sahibi ailelerimize bırakıyoruz. Bir sonraki gün sefer taslarını alıp yenisini veriyoruz. Bu konuda üç aracımız sahada sürekli çalışıyor. Hedefimiz bin kişilik yemek üretimini 5 bin yapabilmektir. 5 bin insanımıza dokunabilmek için buradayız ve ilerleyen zamanlarda bunu da yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.