"Ayağa Kalk Hoşab" projesinde çalışmalar devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından tarihi Hoşap Kalesi'nin dokusunu korumak ve ihtişamını ön plana çıkarmak amacıyla mahalle genelinde uyguladığı "Ayağa Kalk Hoşab" projesi çalışmaları devam ediyor.

Gürpınar Belediyesi'nin "Ayağa Kalk Hoşab" projesi kapsamında bu yıl 1. etap çalışmaları kapsamında inşa edilen yapının içerisinde 27 işyeri ve 18 konut yer alıyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte yıl içerisinde hizmete alınması planlanan binanın, mahallede olan konut ihtiyacına da çözüm bulması bekleniyor. Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, teknik ekipten bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi. Bölgedeki çalışmaların tarihi dokuya uygun yapıldığını belirten Başkan Tanış, projenin tamamlanmasıyla mahallenin çehresinin değişeceğini söyledi. İlçede hizmet anlamında tarihi günlerin yaşandığını belirten Başkan Tanış, “İki yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu yaz projemizin ilk etap çalışmalarını başlatmıştık. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Tamamlanmasıyla birlikte esnafımız için yeni işyerleri ve Hoşab’ta kalmak isteyen memurlarımızın konut ihtiyacını karşılamış olacağız. Hoşab mahallemizin sosyokültürel yapısı ve kalenin tarihi siluetine uygun olarak 3 etap halinde planladığımız projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” dedi.

Başkan Tanış'a Belediye Meclis üyesi Suat Dinçer'de eşlik etti.

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