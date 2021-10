Van’dan bir heyet Kapıköy için İran’a gidecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın tekrar kapandığını ve sorunun çözümü için bir heyetin İran’a gideceğini söyledi.

Van'ın İran'a açılan ve Türkiye tarafında daha önce izin verilen Kapıköy Gümrük Kapısı’nda, geçtiğimiz günlerde İran tarafının da kapıyı açmasıyla birlikte ilk geçişler başlamıştı. Kapının çift taraflı açılışıyla birlikte süre içinde İran’dan kafileler kentte ağırlanıyordu. Ancak İran’dan alınan ikinci bir kararla Türkiye’ye açılan Razi Sınır Kapısı, tekrar geçişlere kapatıldı. Kapının kapatılmasına ilişkin Van’da TÜRSAB öncülüğünde oluşturulan bir heyet İran’a gidecek.

Konuya ilişkin konuşan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Özgökçe, 7 günlük İran ziyaretinden Van adına kârlı döneceklerini belirtti. Başkan Özgökçe, “Yaklaşık 20 gün önce İran’dan ülkemize 32 kişilik bir heyet geldi, Van Valimiz ve siyasi aktörlerle burada 3 gün boyunca toplantılar yapıldı. Gelen heyet biz gümrük kapısını açtık dedi, ilk günlerde belli aralıklarla insanlar şehrimize gelmeye başladı. Şu an İran’daki yetkililerle de görüşüyoruz. Maalesef gümrük kapımız şu an tamamıyla kapalıdır. Türk vatandaşı olarak biz gidemiyoruz, İran’dan da ülkemize o görüşmelerden sonra haftanın bazı günleri insanlar geliyor. Gönül ister ki gümrük kapısı sürekli açık kalsın” dedi.



“Gümrük kapımızın durumuna ilişkin görüşeceğiz”

Ekim ayının sonunda Van’dan bir heyetle İran’a 7 günlük bir ziyaret geçekleştireceklerini dile getiren Özgökçe, “Arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Bu ay sonunda turizm sektörü ve vali yarımcılarımızla birlikte İran’a 7 günlük bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Tabi şu an oradaki randevulara bağlı hareket ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından TÜRSAB olarak randevu talep ettik. Sektörümüzle birlikte gidip kendilerini ziyaret edeceğiz. Gümrük kapımızın durumuna ilişkin de kendileriyle görüşeceğiz. İran’a gitmişken elimiz boş dönmeyelim istiyoruz” diye konuştu.

