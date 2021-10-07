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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ASKOM bölge toplantısı yapıldı

İHA

Van’da ASKOM bölge toplantısı yapıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri koordinatörlüğünde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri koordinatörlüğünde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; “Uzun bir süredir tüm dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi nedeniyle ertelemek durumumda kaldığımız Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı için bir aradayız. ASKOM toplantılarının amacı ilimizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin çalışmalarını değerlendirmek ve acil sağlık hizmetinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin olarak sürdürülebilmesine yönelik olumlu adımlar atabilmek. Ayrıca hastaneler arası hasta nakillerinde sevkin uygunluğuna sağlanıp, yapılan uygulamaların iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek için daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için yeterli, nitelikli sağlık personeline, yeterli ekip ve araca gereksinim duyuluyor ve bu ihtiyaçları yerine getirmemiz gerekmekte olduğu için bu tür toplantıları yapmaktayız” dedi.
Zaman ilerledikçe gündem maddeleri ve sorunların da bu ölçüde değiştiğin ifade eden Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Gündem maddelerimiz ve sorunlarımız zaman ilerledikçe değişerek bazen artıyor, bazen de azalıyor. Şuan ki büyük uğraşımız tabi ki Covid19 salgını. Bu salgına karşı en büyük silahımız aşı. Bir yandan salgına karşı sahada dur durak bilmeden, gece gündüz demeden aşılama çalışmalarımız, hastanede yoğun bakım ve servislerde yatan hastalarının tedavisi devam ederken, öbür taraftan da hastane öncesi acil sağlık hizmetlerimizin sunumunu da eksiksiz bir şekilde sağlamaktayız. Bu yükü hep birlikte omuzladık. Van ili olarak bu yorucu dönemi fedakar sağlık çalışanlarımızın büyük gayreti ile başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Zaten zorlu ve yorucu olan sağlık hizmetleri sunumuna, bulaşıcı hastalıklardan korunarak aynı mücadeleyi devam ettirebilmek gerçekten bu camia ve çalışanlarının ne kadar özverili olduğunu ortaya koymaktadır. Son iki yıldır gündemimizi ele alan Covid19 pandemisi için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza da bu toplantı vesileyle tekrardan teşekkür ediyor, görev şehitlerimizi de rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonra Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, tarafından acil sağlık hizmetleri ile ilgili sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonunda söz almak isteyen katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi.
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısına Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Erğioğuz, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Başkan yardımcıları VEAH Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Kamu ve Özel Hastane yetkilileri katılımda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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