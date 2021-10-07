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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ile görüştü

İHA

AK Parti Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ile görüştü

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sektörünün beklentilerini ve teklif edilen projeleri sunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmesiyle birlikte yaklaşık üç ay boyunca yaptığı saha çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek yaptıkları organizasyonlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde çat kapı yaparak evlere misafir olan Milletvekili Arvas, işletme ziyaretleri ile esnafla hasbihal etti. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile istişareler eden Milletvekili Arvas, Van Valiliği koordinasyonunda ilçe ilçe düzenlenen muhtarlar toplantısında bütün kurum amirleri ile birlikte muhtarların talepleri not almıştı. Hummalı bir çalışma dönemi sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile birlikte Ankara’da yasama faaliyetlerine katılan Milletvekili Arvas, seçim bölgesinde not aldığı talepleri ilgili Bakanlarla görüşmeye başladı.

İlk görüşmesini Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gerçekleştiren Milletvekili Arvas, Van’da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında meydana gelen ani ve şiddetli yağışlardan dolayı birçok ilçe ve bağlı yerleşim yerlerinde, meydana gelen taşkınlar hakkında Bakan Pakdemirliyi bilgilendirerek vatandaşların mağduriyetini anlattı. Milletvekili Arvas, meydana gelen taşkınların afete dönüşmesine, riskli alanlarda yapılan yapılaşma, dere yataklarının dar olması, kanallarda bakım ve temizlik çalışmalarının ihmal edilmesi, menfezlerin yetersiz olması gibi faktörlerin sebep olduğunu söyledi. Taşkınların meydana geldiği yerleşim yerlerinde, bundan sonra yaşanabilecek afetlerin önüne geçebilmek amacıyla bölgedeki yatırımların ve ıslah çalışmalarının hızlandırılması istendi.

Bakan Dr. Pakdemirli ilke yaptığı görüşmeyi aktaran Milletvekili Arvas, “Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesinde yaşanan taşkın afeti neticesinde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan projenin 2022 yılında tamamlanması için ödeneğin tamamının gönderilmesi. Taşkınlar sonucu zarar gören ve Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen 14 adet taşkın kontrol tesisinin 2021 yılı doğal afetler ve taşkın hasarları kapsamında ihale edilmesi. Taşkından etkilenen istikşaf ve projesi hazır olan 10 adet taşkın koruma işinin 2021 yılı ek yatırım programına alınması. (İpekyolu Çalımlı, Gövelek, Kavuncu Mahalleleri, Saray Beyarslan ve Feritmelen Mahalleri, Erciş Ağırkaya Mahallesi ile Gürpınar Cevizalan, Ongün, Yatağan Mahalleleri) 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ödenek yetersizliği nedeniyle işe başlanamayan Van Özalp Ortanca Göleti ve Van İpekyolu Baklatepe Göleti işlerinin tamamlanabilmesi için 2022 yılı için ödeneklerinin tamamının verilmesi, ihalesi yapılan ve ihale süreci devam eden Van Gevaş İkizler Göleti ve Van Özalp Gültepe Göleti işleri için 2022 yılı için sözleşme bedellerinin yüzde 50 oranında ödenek verilmesi. İnşaatı devam eden 2021 Yılı Performans Programında yer alan Pay Sulamasında 2 bin 600 dekar tarım arazisinin sulamaya açılabilmesi için acil ihtiyaç duyulan CTP boru alımı işinin hızlandırılması talep edildi. Van ilinde meydana gelen sel afetlerinde etkilenen 76 köyü kapsayan “Selden Zarar Gören Alanların Tarıma Kazandırılması” projesi kapsamında Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ödenek tahsis edilmesi. Tarımsal Üretim ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirerek Kırsaldaki Gelir Kaynaklarını Arttırılmasına Yönelik (IFAD) Projeye Van, Ağrı ve Iğdır illerinin de dahil edilmesini talep ettik. Bölge illerimizde bugüne kadar herhangi bir dış kaynaklı bir proje uygulanmamıştır. Bölgemiz için ilk olacak bu proje ile kırsal kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve verimin attırılması amaçlanmaktadır” dedi.

"Kuruluş çalışmaları devam eden Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü konusunda destek istedik"
Van’ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, ilin bitkisel ve hayvansal potansiyeli bakımından zengin havzada bulunduğunu söyledi. Kendine özgü coğrafi yapısı ve iklim özellikleri ile de birçok bitki türünün yetişmesine uygun tarım alanların bulunduğunu belirten Milletvekili Arvas, “Günümüzde hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak aşırı kentleşme, iklim değişikliği gibi faktörler tarım sektörünü daha da önemli hale getirmiştir. Öte yandan artan gıda ihtiyacı da sınırlı kaynaklar olan toprak ve su kullanımı konusundaki kaygıları da beraberinde getirmektedir. Van’a tarım sektörüne yön verecek, ekim ve dikim faaliyetlerini teşvik edecek, verimi arttıracak ve sürekliliği sağlayacak bölgesel yatırımlar konusunda Bakanımız ile istişarelerde bulunduk. Kuruluş çalışmaları devam eden ve Cumhurbaşkanlığına teklif edilen Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü konusunu hatırlatarak destek istedik. Van ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacak ve hayvancılık sektörünü geliştirerek, sürdürülebilirliğini teşvik edecek Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (VAN TDİ OSB) ile ilgili kuruluş protokolü ve müteşebbis heyeti kararı alındığı ileterek, Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin 2022 yatırım programına alınmasını talep ettik. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başkanlığında dört Bakan yardımcısı ve tüm genel müdürlerin bulunduğu toplantı çok verimli geçti. İlettiğimiz notlar anında ilgililere verildi. Bu imkânı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Bakan Yardımcılarına, Genel Müdür Yardımcılarına ve Danışmanlarına teşekkür ediyorum. Kentimize ve tarım sektörüne katma değer sağlayacak yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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