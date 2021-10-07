Van’ın ‘en sevimli fuarı’ kapılarını açtı Van’da “Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” ilk kez düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın ‘en sevimli fuarı’ kapılarını açtı Van’da “Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” ilk kez düzenlendi

İHA

Van’ın ‘en sevimli fuarı’ kapılarını açtı Van’da “Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” ilk kez düzenlendi

Atlantik Fuarcılık tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” kapılarını ziyaretçilere açtı.
Ajans Asya Fuarcılık ev sahipliğinde Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bölgede ilk kez gerçekleştirilen fuar, 10 Ekim tarihine kadar sürecek. Düzenlenen fuara, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve firma temsilcileri katıldı. Fuarda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, salgın sürecinde zor günlerden geçen esnaf için böylesi bir fuarın düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, “Bu fuarın stant açan esnafımıza hayırlı kazançlar getireceğine inanıyorum. Hayatın normale dönebilmesi için pandemi kurallarına uymamız konusunda şimdiye kadar duyarlı davranan Van halkının, bundan sonra da maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılığa devam etmesini istiyoruz. Aşı konusunda biraz sıkıntımız var. Ülke ortalamasının az altındayız. İkinci ve üçüncü doz aşı zamanı gelenlerin de aşılarını olması konusunda herkesin elini taşın altına koymasını ve örnek davranış sergilemesini bekliyoruz” dedi.
Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nın daha önce bölgede gerçekleştirilmediğini anımsatan Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar ise “Atlantik Fuarcılık olarak sektöre yeni bir soluk getirmek, üretime, istihdama ve tanıtıma katkı sunmak amacıyla bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle projemize güvenen, fuarımıza katılım sağlayan ulusal ve yerel firmalarımıza, bize ilk günden destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bölgede ilk kez düzenlenen fuarı önemli ve anlamlı bulduğunu dile getiren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer de fuarın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış töreni, kurdele kesimi ve alandaki stantların gezilmesiyle son buldu. Öte yandan 4 gün sürecek olan fuarda; çocuklar için palyaço, ilizyon, stage show gösterileri ile Nasrettin Hoca oyunları oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatak’ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor
YEREL HABERLER Çatak’ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor
Van'da HDP önündeki eyleme katılan anne: Kızım kanser hastasıyım, teslim ol
YEREL HABERLER Van'da HDP önündeki eyleme katılan anne: Kızım kanser ...
Kanser hastası Vanlı anne, PKK’nın kaçırdığı evladı için tedavisini aksattı
YEREL HABERLER Kanser hastası Vanlı anne, PKK’nın kaçırdığı evladı ...
Edremit Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı
Van’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Van’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezi ile üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesinin Sürekli ...
AK Parti Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ile görüştü
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Dr. ...
Van’da ASKOM bölge toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ASKOM bölge toplantısı yapıldı
Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ...
Prof. Dr. Deniz: “Türkiye, iklim göçlerinden etkilenecektir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deniz: “Türkiye, iklim göçlerinden ...
Van Büyükşehir, Gevaş’taki cadde yenileme çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir, Gevaş’taki cadde yenileme ...
Van’dan bir heyet Kapıköy için İran’a gidecek
YEREL HABERLER Van’dan bir heyet Kapıköy için İran’a gidecek
Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muradiye'de kurum amirleri toplantısı yapıldı
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
"Ayağa Kalk Hoşab" projesinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER "Ayağa Kalk Hoşab" projesinde çalışmalar devam ediyor
Tuşba’daki su taşkınlarının izleri siliniyor
YEREL HABERLER Tuşba’daki su taşkınlarının izleri siliniyor
Van Büyükşehir Belediyesi Erciş’te 25,5 kilometre yol ve asfalt çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Erciş’te 25,5 kilometre yol ...
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
YEREL HABERLER Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak ...
6-8 Ekim olaylarında katledilen Mehmet Latif Şener kabri başında anıldı 6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: “PKK kalleş bir örgüttür”
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olaylarında katledilen Mehmet Latif Şener ...
Van Gölü’nde rekor düzeyde dip çamuru temizlendi Van Valisi Bilmez: “15 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi”
YEREL HABERLER Van Gölü’nde rekor düzeyde dip çamuru temizlendi Van ...
Kızılay ekipleri kapı kapı dolaşarak sıcak yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Kızılay ekipleri kapı kapı dolaşarak sıcak yemek ...
Van vaka oranıyla Türkiye birincisi, aşıda turuncu kategoride Vali Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Aşıda hâlâ özlediğimiz noktada değiliz”
YEREL HABERLER Van vaka oranıyla Türkiye birincisi, aşıda turuncu ...
Gürpınar Belediyesinden 1 milyon metrekare parke taşı çalışması
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden 1 milyon metrekare parke taşı ...
Van’da kış tedbirleri toplantısı
YEREL HABERLER Van’da kış tedbirleri toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.