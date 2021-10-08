405 kilogram eroin ele geçirildi

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Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı. Bakan Soylu paylaşımda, “Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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