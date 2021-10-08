Tuşba Belediyesinden öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği

– Van’ın Tuşba Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki çocukları tiyatroyla buluşturmaya başladı.

Tuşba Belediyesi, kültürel etkinlikler çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterileri düzenledi. Belediye ekipleri, yaklaşık 2 yıldır süren koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle okullarından ve etkinliklerden uzak kalan öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Derebey ve Karaağaç mahallelerinde düzenlenen HacivatKaragöz oyununun sergilendiği tiyatro gösterisine yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Belediye ekipleri tarafından öğrencilere maske dağıtımı yapılırken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden belediye yetkilileri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri tüm kırsal mahallelerde düzenlemeye devam edeceklerini kaydettiler. Covid19 salgınında öğrencilerin sürekli evde kaldıklarını dile getiren yetkililer, kültür sanattan geri kaldıkları o günleri telafi etmek için bundan sonraki süreçte belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerle çocukların stres atacaklarını söylediler.

Tuşba Belediye Başkan Vekili Ümit Kanan ve Başkan Yardımcısı Azad Gülengül’ün de öğrencilerle birlikte izlediği tiyatro oyununa katılan okul öğretmenleri de, böyle bir etkinliği başlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a ve Tuşba Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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