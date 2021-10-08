Van’da aşı ikna timleri kuruldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınından korunmak için aşılanacak kişiler listesinde olmasına rağmen şimdiye kadar aşılarını yaptırmayan vatandaşları ikna etmek için sağlık çalışanlarından oluşan aşı timlerini kurdu.

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova öncülüğünde hastane çalışanlarından oluşan aşı timleri, hastaneye gelen hasta ve yakınlarına aşının faydalarını anlatıyor. 1 milyon 159 bin nüfusa sahip Van’da S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kurulan aşı timleri, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına aşının faydalarını anlatarak, aşı olmaları için ikna ediyorlar.



“Koronavirüse karşı önemli adımlar atılmıştır”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, “Ekiplerimiz vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek, aşının insanlar üzerindeki faydaları nelerdir gibi konularda bilgilendiriyorlar. Ekipler, aşı olmak istemeyen ya da aşı olmakta tereddüt yaşayan vatandaşlara mobil olarak tek tek ulaşıyor ve ikna ediliyorlar. Van İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda koronavirüse karşı önemli adımlar atılmıştır” dedi.



“Koronavirüsle mücadelede tek silahımız aşı yaptırmak”

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova ise “Yapılan birebir görüşmelerde kafalardaki soru işaretleri gideriliyor. Aşı timleri görüştükleri vatandaşları ikna ederek hastaneye davet ediliyorlar. Ardından aşı olmak istemeyenlere ise aşı konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor. Hastanemiz bünyesinde 20 kişilik bir ekip oluşturarak çağrı merkezi kuruldu. Koronavirüsle mücadelede tek silahımız aşı yaptırmak. Bu bağlamda vatandaşlarımıza aşı uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilip, aşı olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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