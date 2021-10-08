İran'dan atlarla getirilen 383 kilo eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla getirilen 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İranlı, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran sınır hattına yakın bir bölgede, at üzerindeki 5 kişinin araziye çuvallar bıraktığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çuvallarda ve şüphelilerin gittiği evde arama yaptı. Aramalarda 383 kilo 122 gram eroin, 1 Kalaşnikof marka silah 2 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin atlarında da el konuldu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-08 16:26:37



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