Erciş’te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Van'ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Yıldırım Usta Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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