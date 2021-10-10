Vanspor FK - Serik Belediyespor: 2-0

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER:Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Sinan Ertinğü

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ (xxx)Kerem Hakan Vapurluoğlu (xxx), Yakup Demir (xxx), İsmet Kavuştu (xxx), Barış Gök (xxx), Selim Kayacı xx (Dk. 69

Polat Furkan xx), Oktay Aydin xxx (Dk. 90+2 Mete Yıldız (?), Emrah Tacir xx, Sedat Komi xx (Dk. 46 Furkan İnce xx), Fatih Somuncu xx (Dk. 77 Güney Tutcuoğlu xxx), Hamza Küçükköylü xxx (Dk. 90+2 Kubilay Akyüz )

SERİK BELEDİYE SPOR: İbrahim Demir (x) Çınar Tarhan (x), Burak Göksel (x), Atakan Arslan (x), Ahmet Abdullah Çakmak (x) (Dk. 61 Ferdi Konak x), Yusuf Onur Arıkan (x), Ahmet Şahbaz (x), İbrahim Hırçın (x) (Dk. 90+1 Deniz Palabıyık (?), Sebahattin Usta (x), Yusuf Çelik (x), Burak Sürmeli (x)

GOLLER: Dk. 48 (P) Hamza Küçükköylü, Dk. 90+1 Güney Tutcuoğlu (Vanspor Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: İsmet Kavuştu,, Furkan İnce, Hamza Küçükköylü, Oktay Aydın (Van Spor Futbol Kulübü) Burak Sürmeli (Serik Belediyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, ligin 7'nci haftasında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48'inci dakiakda penaltıdan Hamza Küçükköylü ve 90+1'indi dakikada Güney Tutcuoğlu kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-10 17:44:25



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