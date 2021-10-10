Van'da 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3.4 ve 3.5 arasında değişen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedeldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-10 19:17:51



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