Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- VAN'da, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 175 bin 805 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 410 Ekim'de kent genelinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik 10 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 175 bin 805 TL ceza kesildi. Organizatörlerin kullandıkları 3 araca da el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-10-11 11:21:32



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