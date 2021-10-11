Van'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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VAN, (DHA)VAN'da, polisin 4-10 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar ele geçirilirken, 25 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim'de peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-10-11 11:39:44



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