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Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

DHA

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı


Hakan SARI/ ÖZALP(Van) (DHA) -VAN'ın Özalp ilçesinde alabalık restoranı işleten Fikret Öngör, 14 tavuğunu yiyen 2 tilkiyi besleyerek, diğer hayvanlarının zarar görmesini engellledi.
Özalp ilçesi Mollahasan Mahallesi'nde restoran işleten Fikret Öngör, iş yerinin bahçesine gelen 2 tilkinin beslediği tavukları yemesiyle çözüm arayışına girdi. Tavuklarının zarar görmemesi için Öngör, tilkileri restorandan artan yiyeceklerle beslemeye başladı. Tilkiler için restoranın bahçesinde yuva yaptığını belirten Öngör, "Yaklaşık bir yıldır bu iki tilkiyi ellerimle besliyorum. İlk başlarda bahçede baktığım 14 tavuğumu yediler. Aç olduklarını gördüm, tilkilere balık artıkları vermeye başladım. Bir süre sonra bana alıştılar. Onları çok seviyorum. Kimsenin zarar vermemesi için de yerin altını kazarak bahçeye yuva yaptım. Adlarını da 'Gülo' ve 'Rüzgar' koydum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2021-10-11 17:06:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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