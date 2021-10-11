Araçta çıkan yangında 3 iş yeri de hasar gördü

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Hakan SARI/ÖZALP, (Van), (DHA)- VAN'da sanayi sitesindeki bir araçta çıkan ve kısa sürede dükkanlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Yangında araç demir yığınına dönerken, 3 iş yerinde de hasar oluştu.

Özalp ilçesindeki sanayi sitesine arızası nedeniyle getirilen İran plakalı araç, aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede iş yerindeki yanıcı ve patlayıcı maddelere sıçramasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölge halkının da çalışmalara yardım ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralan olmazken, 3 iş yerinde hasar meydana geldi, .DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-10-11 17:55:43



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