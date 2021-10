Hemşirelik hayalini kilim dokuyarak gerçekleştirecek

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da Şehrivan Köklü (19), ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kilim dokumacılığı kursuna katıldı. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarla unutulmaya yüz tutan kilimleri dokuyan ve aylık 1800 lira kazanan lise mezunu Köklü, "Kilim dokumacılığından aldığım para ile aileme yük olmadan kendime üniversiteye hazırlık kitapları alıyorum. Hem kilim dokumayı öğreniyorum hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Okulu giden 2 kardeşlerime de destek oluyorum" dedi.

Van'da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Büyükşehir Belediyesi'nce kentin 3 noktasında açılan kilim atölyelerinde, kilim dokumacılığı sürdürülmeye çalışılıyor. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından özenle dokunuyor.

'HAYALİME KAVUŞMAK İÇİN ALDIĞIM KİTAPLARLA DERS ÇALIŞIYORUM'

Lise mezunu Şehrivan Köklü de ailesine yük olmadan hayali olan hemşirelik bölümüne girmek için kilim dokumacılığı kursuna katıldı. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarla unutulmaya yüz tutan kilimleri dokuyan ve aylık 1800 lira kazanan Köklü, "Geçen yıl üniversite sınavlarına girdim ama istediğim puanı alamadım. Şu an kilim atölyesinde çalışıyorum. Kilim dokumacılığından aldığım para ile aileme yük olmadan kendime üniversiteye hazırlık kitapları alıyorum. Hem kilim dokumayı öğreniyorum hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Okula giden 2 kardeşime de destek oluyorum. Burada metrekareye göre ücret alıyoruz. Hayalimde hemşire olmak var. Bu hayalime kavuşmak için aldığım kitaplarla ders çalışıyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN OKUL MASRAFLARINI KARŞILIYORUM'

Kilim atölyesine gelen, 6 çocuk annesi Sinem Köklü (45) ise kilim dokumacılığından kazandığı parayla çocuklarının okul masrafını karşıladığını belirterek, "Bu atölyede kilim dokuyorum. Dokuduğumuz kilimlerin her bir deseninin ayrı bir hikayesi var. Burada aldığım para ile çocuklarımın okul masraflarını karşılıyorum. Eşim de bir okul kantininde çalışıyor. Çocuklarımın 1'i üniversite, 2'si lise ve 2'si de ortaokula gidiyor. Çok zorlanıyoruz. Burada aldığım parayla onları okutuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

