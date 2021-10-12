Van´da 40 ton saman ile 400 bağ ot yandı

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 40 ton saman ile 400 bağ ot yandı.

İlçenin Molahasan Mahallesi'nde Vahdettin Erçakan'a ait samanlıkta dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Sabah saatlerine kadar devam eden yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 40 ton saman ile 400 bağ ot küle döndü. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-10-12 14:00:09



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