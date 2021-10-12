Özalp'te 500 öğrenci 'Akif' filmi ile sinemayla buluştu

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN´ın Özalp İlçe Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen etkinlikle daha önce hiç sinemaya gitmeyen 500 öğrenci, İstiklal Marşı yazarı ve Şair Mehmet Akif Ersoy´un hayatını anlatan `Akif´ filmiyle sinemayla buluştu.

Özalp Belediyesi ve TÜGVA tarafından ortak düzenlenen etkinlik kapsamında ilçede sinemaya gitme imkânı bulamayan 500 öğrenci, İstiklal Marşı yazarı ve Şair Mehmet Akif Ersoy´un hayatını anlatan `Akif´ filmiyle sinemayla buluştu. Öğrenciler, Özalp belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alınarak Van AVM´de bulunan sinema salonlarına getirildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas da öğrencilerle birlikte filmi izledi. Sinemadan çıkan öğrenciler filmi çok beğendiklerini belirterek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-10-12 16:50:22



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