Van’da ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesinin süresi uzatıldı

Van Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uyguladığı ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesinin protokolü Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından imzalanarak süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Protokolü geçen yıl imzalanan ve küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak; sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletmelerin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması ve yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılmasının amaçlandığı ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi, çiftçilerden büyük ilgi gördü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin uygulama tarihinin 12 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, geçen yıldan buyana il ve ilçelerde kurulan komisyonun uygun gördüğü bin 280 çiftçinin projeden yararlanmak için valiliğe müracaat ettiğini söyledi. 900 çiftçinin projelerinin uygun görüldüğünü dile getiren Bilmez, “Şuana kadar 117 çiftçimize toplam 14 milyon 300 bin TL kredi kullandırıldı. 11 bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti. Bu projeden yararlanmak için her hangi bir kota ve bir sınırlamamız yok. Şartları tutan herkes bu projeden faydalanabilir. Çok önemli bir fırsat ve güzel bir destek. Vatandaşımız 100 bin liralık hayvan alımı için faizsiz kredi kullanmakta. İsterse 50 bin TL daha düşük faizli kredi de kullanabilir. Bir yıl geri ödemesiz, 7 yıl içinde geri ödenecek bir kredi. Vatandaşlarımızın da bu anlamda ciddi bir ilgisi var. Köyüne dönmek için neden arayan çiftimize bu proje can simidi oldu. Bu projede emeği olan her kurum, kuruluş ve kişiye en önemlisi bu projeye ilgi duyan Van halkına teşekkür ediyorum” dedi.

