Van'da 2 adreste silah ve mühimmat ele geçirildi: 2 gözaltı

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VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın düzenlendiği operasyonda, 2 farklı adreste silah, mühimmat ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görecek Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Baskınlarda 1 tüfek ile 2 şarjör, 29 adet 7.62 kalaşnikof fişeği, 3 adet 9 mm fişek, 3 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ve 514 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Z.Ş. ve R.Ş. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Behçet DALMAZ

2021-10-13 16:48:16



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