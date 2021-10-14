Yaralı tilki tedavi altına alındı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Ramazan Ulus isimli vatandaş, Çaldıran ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulduğu tilkiyi kendi imkanları ile Ercis ilçesine getirerek Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ulus'dan alınan tilki, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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