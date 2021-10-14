Van’da zincirleme trafik kazası

Van’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, VanErciş karayolunda meydana geldi. Süleyman Şah Yurt Müdürlüğü civarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 34 EK 8235 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün bulunduğu yere sıkıştığı ihbarı üzerine kaza yerine Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra 112, Umke ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde araçta sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.