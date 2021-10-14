Van’da zincirleme trafik kazası

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, VanErciş karayolunda meydana geldi. Süleyman Şah Yurt Müdürlüğü civarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 34 EK 8235 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün bulunduğu yere sıkıştığı ihbarı üzerine kaza yerine Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra 112, Umke ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde araçta sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.