Van’daki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’daki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

İHA

Van’daki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Van’daki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.
Van Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki seminerin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Arslan, merkez ilçe kaymakamları ve güvenlik korucuları katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, jandarmanın bir parçası olan güvenlik korucularının profesyonelce operasyonlara katılan bir birim olduğunu vurguladı. Güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığına dikkat çeken Vali Bilmez, “Koruculuk sistemi bölgemize, ülkemize musallat olan terör örgütünün etkilerini bertaraf etmek, köylümüzün köyünde güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada güvenlik korucularımız artık jandarmanın bir parçası olmuş terörle mücadele ve asayişin sağlanmasında her alanda görev yapan bir güvenlik birimi haline gelmiştir. Bu bölgede köy korucusu olmak ilk başlarda bir bedel, cesaret istiyordu. İlk bu yola çıkanların kahraman olduğunu biliyoruz. Bir kısmı şehit oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Güvenlik korucularının özel yaşamlarıyla da örnek olması gerektiğini vurgulayan Vali Bilmez, “Güvenlik korucusu, düzen ve asayişi sağlayan bir kişi olarak önce kendi hayatında düzene, kurallara, mevzuata uyan kişi olmalıdır. Koruculuk sisteminin sizin üzerinizden tartışılmaması için kendi hayatımıza dikkat etmelisiniz. Göçmen, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, asayiş ve düzen, huzurun sağlanması için görev yapıyorsunuz. Çocukların daha iyi eğitim alması için başka alanlarda da görev yaptığınızı biliyoruz. Jandarmanın bir parçası, unsuru olduğunuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Art niyetli şer odaklarına fırsat vermesin. Birbirimize bağlanacağız, yumruk gibi olacağız. Bu terörü birlikte yok edeceğiz. Seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ise seminerde, bölücü terör örgütü PKK’nın 1984 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu’da başlattığı silahlı eylemlerini arttırması ve bölge halkına yönelik katliamlara başlaması üzerine koruculuk sisteminin kurulduğunu hatırlattı. Korucular Dairesi Başkanlığı olarak korucuların temel meseleleri ile ilgilenmeye önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Maddi ve manevi olarak korucularımızın yanındayız ve her daim destek veriyoruz. Bu seminerimizin amacı da milli ve manevi değerlerimize sahip korucularımızın akademik ve operasyonel destek sağlayarak görevlerini daha rahat şekilde yapmalarına yardımcı olmak, moral ve motivasyonunu artırmaktır. Güvenlik korucuları bölgede bölücü terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
Daha sonra kürsüye çıkan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de, koruculuk sisteminin yöre halkından büyük destek gördüğünü vurgulayarak, “Güvenlik korucularımız her operasyonda, yöreyi bilmeleri, tanımaları, araziye hakim olmaları nedeniyle güvenlik güçlerinin yanında kahramanca, canlarını esirgemeden, büyük bir fedakarlıkla mücadeleye katkı sağlamışlaradır. Bu uğurda şehit olan güvenlik korucularımıza rahmet, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Güvenlik koruculuğu sistemi son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve karalılıkla devam edecektir. Bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Seminer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın eğitim vermesi ve soru cevapla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Van’da zincirleme trafik kazası
Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına aşılıyor Vanlı şoför minibüste küçük bir kitaplık kurdu
YEREL HABERLER Minibüs şoförü kitap sevgisini yolcularına ...
Başkan Ensari, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ensari, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ...
Tuşba Belediyesi’nden, ‘fahiş fiyat ve hijyen’ denetimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden, ‘fahiş fiyat ve hijyen’ ...
Tuşba Belediyesinden ‘fahiş fiyat ve hijyen” denetimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘fahiş fiyat ve hijyen” denetimi
İpekyolu’nda bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda bilgilendirme toplantısı
Yaralı tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı tilki tedavi altına alındı
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ...
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: "Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: "Orta Asya ...
Van'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı (3)
YEREL HABERLER Van'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ...
Van'da İranlı eski askeri kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 şüpheli yakalandı (1)
YEREL HABERLER Van'da İranlı eski askeri kaçırmak isteyen 2'si İran ...
KOSGEB’den yeni bir destek programı
YEREL HABERLER KOSGEB’den yeni bir destek programı
Van’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Van’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Van'da 2 adreste silah ve mühimmat ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 2 adreste silah ve mühimmat ele geçirildi: 2 ...
Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı
Muradiye'de ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Muradiye'de ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele ...
Van’da ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesinin süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ ...
Elmalık bağlantı yolu önümüzdeki sezon hizmete açılacak
YEREL HABERLER Elmalık bağlantı yolu önümüzdeki sezon hizmete ...
Taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Çatak’ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Çatak’ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı
Edremit’te PTT Mobil Aracı hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Edremit’te PTT Mobil Aracı hizmet vermeye başladı
Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kart ile 2 bin 77 dar gelirli aileye ulaştı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kart ile 2 bin 77 ...
Van’da mali müşavirler sahaya çıktı
YEREL HABERLER Van’da mali müşavirler sahaya çıktı
En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi Özenle bakılan Van kedileri uzun ömürlü oluyor
YEREL HABERLER En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi Özenle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.