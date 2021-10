İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Van’daki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki seminerin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Arslan, merkez ilçe kaymakamları ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, jandarmanın bir parçası olan güvenlik korucularının profesyonelce operasyonlara katılan bir birim olduğunu vurguladı. Güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığına dikkat çeken Vali Bilmez, “Koruculuk sistemi bölgemize, ülkemize musallat olan terör örgütünün etkilerini bertaraf etmek, köylümüzün köyünde güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada güvenlik korucularımız artık jandarmanın bir parçası olmuş terörle mücadele ve asayişin sağlanmasında her alanda görev yapan bir güvenlik birimi haline gelmiştir. Bu bölgede köy korucusu olmak ilk başlarda bir bedel, cesaret istiyordu. İlk bu yola çıkanların kahraman olduğunu biliyoruz. Bir kısmı şehit oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Güvenlik korucularının özel yaşamlarıyla da örnek olması gerektiğini vurgulayan Vali Bilmez, “Güvenlik korucusu, düzen ve asayişi sağlayan bir kişi olarak önce kendi hayatında düzene, kurallara, mevzuata uyan kişi olmalıdır. Koruculuk sisteminin sizin üzerinizden tartışılmaması için kendi hayatımıza dikkat etmelisiniz. Göçmen, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, asayiş ve düzen, huzurun sağlanması için görev yapıyorsunuz. Çocukların daha iyi eğitim alması için başka alanlarda da görev yaptığınızı biliyoruz. Jandarmanın bir parçası, unsuru olduğunuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Art niyetli şer odaklarına fırsat vermesin. Birbirimize bağlanacağız, yumruk gibi olacağız. Bu terörü birlikte yok edeceğiz. Seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ise seminerde, bölücü terör örgütü PKK’nın 1984 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu’da başlattığı silahlı eylemlerini arttırması ve bölge halkına yönelik katliamlara başlaması üzerine koruculuk sisteminin kurulduğunu hatırlattı. Korucular Dairesi Başkanlığı olarak korucuların temel meseleleri ile ilgilenmeye önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Maddi ve manevi olarak korucularımızın yanındayız ve her daim destek veriyoruz. Bu seminerimizin amacı da milli ve manevi değerlerimize sahip korucularımızın akademik ve operasyonel destek sağlayarak görevlerini daha rahat şekilde yapmalarına yardımcı olmak, moral ve motivasyonunu artırmaktır. Güvenlik korucuları bölgede bölücü terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de, koruculuk sisteminin yöre halkından büyük destek gördüğünü vurgulayarak, “Güvenlik korucularımız her operasyonda, yöreyi bilmeleri, tanımaları, araziye hakim olmaları nedeniyle güvenlik güçlerinin yanında kahramanca, canlarını esirgemeden, büyük bir fedakarlıkla mücadeleye katkı sağlamışlaradır. Bu uğurda şehit olan güvenlik korucularımıza rahmet, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Güvenlik koruculuğu sistemi son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve karalılıkla devam edecektir. Bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Seminer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın eğitim vermesi ve soru cevapla son buldu.

