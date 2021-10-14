4B Yazılım İSAF’ta

Van’da yıllardır teknoloji anlamında hizmet sunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, marka bilinirliklerini arttırmak için İstanbul’da İSAF fuarında stant açtı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, firma olarak güzel hizmetlere imza attıklarını vurgulayarak, “Bu hizmetlerimizle ön plana gelip, her kentimize hitap eden bir firma olmak istiyoruz. Bu anlamda son zamanlarda marka bilirliğimizi arttırmak, müşterilerimizle buluşmak için sık sık fuarlara katılıyoruz. Bugün de İstanbul Fuar Merkezi’nde İSAF’ta stant açtık. İSAF fuarında yeni ürünümüz olan ‘Okul Kartım’ı tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. 17 Ekim’e kadar sürecek fuarda herkesi standımıza bekliyoruz. Ayrıca fuara katılmamızda desteklerinizi bizden esirgemeyen Marmara Tanıtım Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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