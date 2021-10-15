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Tuşba Belediyesinin ‘Ödüllü Projesi’ne Trabzon’dan destek

İHA

Tuşba Belediyesinin ‘Ödüllü Projesi’ne Trabzon’dan destek

– Van’ın Tuşba Belediyesinin ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ne layık görülen ‘Bedesten Çarşısı Projesi’ Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek.
Tuşba Belediyesinin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olmasının ardından iki belediye arasındaki dayanışma her geçen gün artıyor. ‘Kardeş Belediye’ protokolü ile dostluk köprüsünün kurulduğu Trabzon'a giden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’nde inşa edilecek ‘Bedesten Çarşısı’ protokolünü imzaladı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Bedesten Çarşısı protokolü imza töreninde bir açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van’ın kendi hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Van’da çok uzun olmasa da makul sayılabilecek zaman diliminde hem valilik hem de büyükşehir belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Orada Vanlı hemşehrilerimiz ile çok iyi bir diyalog kurduk. Bir gönül birlikteliği yaşadık. 1,5 yıl gibi sürede Van ve Vanlı hemşehrilerim benim gönlümde çok güzel izler bıraktılar. Bizim irtibatımız hiç kesilmedi. İnşallah ömür boyu da kesilmeyecek. Ama şahsi ilişkilerimizin ötesinde şehirler arasında da bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurma gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Bedesten Çarşısı, başarı ödülüne layık görülen bir proje”
Tuşba Belediyesi ile kurulan kardeşlik hukuku çerçevesinde ilçenin bir ihtiyacını karşılamak üzere ‘Bedesten Çarşısı’nı inşa edeceklerini söyleyen Başkan Zorluoğlu, kardeş belediye ilişkisi içerisinde Tuşba’ya Trabzon’dan bir dost eli, bir kardeş eli uzattıklarını vurgulayarak, “Bedesten Çarşısı Projesi, geçtiğimiz ay Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Bu önemli bir ayrıntıdır. Yöresel mimarinin tam anlamıyla var olduğu, hakikaten görsel ve estetik anlamında çok değerli bir proje. Kısa zamanda ihale günü alıp burayı tamamlayıp hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

“Van’a yaptığınız hizmetleriniz için teşekkür ediyorum”
Başkan Zorluoğlu’na Van’da gerçekleştirdiği projeler için teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “İl ve ilçeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla uygulamaya geçirilen ‘Kardeş Belediyecilik Projesi’ birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının gelişmesine de katkıda bulunuyor” diye konuştu.
Toplam 2 bin 685 metrekare kapalı alana sahip olan ‘Bedesten Çarşısı Projesi’nde 14 iş yeri ile market, restoran ve bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatan Başkan Akman, “Standartların üzerinde inşa edilecek olan modern çarşının mimari yapısı, konforu ve rahatlığı ile Van’da ilk kez böyle bir çarşı inşa edilecek. Van'da çarşı konusunda farklı bir bakış açısı getirecek olan ‘Bedesten Çarşısı’ projemiz, mahalleye kazandıracağı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yazın ve kışın kullanım kolaylığı da sağlayacak. Böyle büyük ve önem arz eden bir projeyi ilçemize kazandıracak olan Trabzon Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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