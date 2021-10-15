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Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

DHA

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Tekrar huzurunuzdayız. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Erciş ilçesine geldi. Davutoğlu, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, sohbet edip, sorunlarını dinledi. Merkez Kara Yusuf Camisi´nde cuma namazı kılan Davutoğlu, ardından partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.
Otobüs üzerinde, kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, "Bizim yüreğimiz Van´ın, Ercişlinin yüreğiyle atıyor. Sizler bizi unutmadınız. Bizler de sizi unutmadık. Tekrar huzurunuzdayız. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Biz burada enerji almaya geldik. Allah sizden razı olsun. Ailenize selam söyleyin. 'Serok Ahmet´in selamı var´ deyin. Buraya tekrar geleceğim" dedi.
Davutoğlu, buradaki ziyaretlerinin ardından Muradiye'ye geçti.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-10-15 15:57:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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