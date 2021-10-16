Başkan Akman’dan ‘Mevlit Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (S.AV) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında; Mevlit Kandili’ne ulaşmanın sevinci, huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Başkan Akman, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında önemli yere sahip olan bu günü güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve varoluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlâki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir” dedi.

“Millet olarak her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugün ve mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullanan Başkan Akman, mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eşdost ve akrabaların ihmal edilmemesi ve gönüllerini hoş tutmak gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, “Tüm İslam âleminin Mevlit Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi diliyorum” diye konuştu.

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