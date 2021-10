Davutoğlu: Ülkenin her köşesinde vatandaşlarımla kucaklaşırım

Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu ülkede başbakanlık, bakanlık yaptım. Ülkenin her bir köşesine gider, vatandaşlarımla kucaklaşırım. Kimse engel olmaz. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, dualarınıza ihtiyacımız var" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'daki programının ikinci gününde, Gürpınar ilçesini gezdi. Esnaf ziyareti sonrası otobüs üzerinden halka hitap eden Davutoğlu, "Bu ülkede başbakanlık, bakanlık yaptım. Ülkenin her bir köşesine gider, vatandaşlarımla kucaklaşırım. Kimse engel olmaz. Gürpınarlı çiftçi kardeşlerimiz dert yandı. Her geçen gün çiftçiler, hayvancılığı bırakıp, tarlaları boş bırakıyor. Bunun sebebi nedir? Hiçbir çiftçimiz önceden gübrenin mazotun fiyatında şikayet etmiyordu ama şimdi herkes şikayet etmeye başladı. Bugün bizi Gürpınar´da coşku ile karşıladınız. Benim için Konya ne ise Van da odur. Ben Konya´da ne konuşuyorsam Van´da da onu konuşuyorum. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, sizin dualarınıza ihtiyacımız var" dedi.

Davutoğlu, buradaki ziyaretlerinin ardından Gevaş ilçesine geçti.DHA-Politika Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2021-10-16 13:31:22



