Başkan Tanış’tan Mevlit Kandili mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber Efendimiz (SAV), güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır. Bu kutlu geceyi, O'nun hayatını, insanlığa aktardığı ilahi mesajları ve değerleri düşünerek ve bunları hayatımıza yansıtmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı arttırmalı, akrabaları ziyaret etmeli, yoksullara, yetim ve kimsesizlere el uzatmalıyız. Bu duygu düşünceyle çok değerli hemşerilerimin Mevlit Kandili’ni kutluyor, bütün insanlığın kardeşlik, merhamet, hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına vesile olmasını temenni ediyor, ilçemize, ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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