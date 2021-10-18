Başkale’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından drone destekli yapılan uyuşturucu operasyonunda 61 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine Başkale ilçesi Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrası kırsalında operasyon düzenlendi. Rey isimli narkotik köpeğinin de katıldığı drone destekli operasyonda, 2 çuval içerisinde gizlenmiş 118 paket halinde 61 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, kaçan şahıs ya da şahısları yakalama çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.