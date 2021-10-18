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Milletvekili Arvas: “Şehrimiz ve hemşehrilerimizin geleceği adına istişarelerde bulunduk”

İHA

Milletvekili Arvas: “Şehrimiz ve hemşehrilerimizin geleceği adına istişarelerde bulunduk”

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.
Yapılan ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, tarımdan çevre ve şehirciliğe kadar birçok alanda Van’ı hak ettiği noktaya taşımak için birçok atılımlar ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. Arvas, “Hamdolsun AK Parti milletvekilleri olarak bugüne kadar valimiz, belediye başkanlarımız ve kurum amirlerimiz ile birlikte vatandaşımızın bizden beklentilerine sessiz kalmadık, meşru, makul ve mümkün olan bütün talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Meclisin tatile girdiği temmuz ayından itibaren Van Valiliği koordinasyonunda, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde her ilçede ayrı ayrı muhtarlarımızla toplantılar yaptık, tüm kurum amirlerinin de hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantılarda yerleşim yerleri ile ilgili talepler not alındı. Muhtarlarımıza yapılan çalışmalar ve yatırım programları hakkında bilgi verildi. Van’da aralıksız sürdürdüğümüz saha çalışmalarımızda tarafımıza iletilen tüm talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Şehrimizin geleceği ile ilgili olan proje ve toplumsal talepleri de Ankara’da bakanlarımız ile görüşerek kendilerine arz ediyor, sorunlarımıza çözüm arıyoruz” dedi.
Van’ın artık kabuğuna sığmadığını dile getiren Milletvekili Arvas, “Artan nüfusun sebep olduğu sıkıntılardan dolayı şehrimizi yeniden tasarlamalıyız. İnsan odaklı kentsel dönüşüm projeleriyle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda akıllı şehirler inşa etmeliyiz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar hiçbir hükümetin gündeme getiremediği kentsel dönüşüm uygulaması başlatıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında açıkladığı ‘81 İlimize Millet Bahçesi’ projesi ile şehirlerin doğal dokusuna uygun, çevreye uyumlu bir anlayışla vatandaşlarımızın doğal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeşil alanlar oluşturuluyor. Bu stratejiler ile şehirlerimizin çehresini değişiyor, vatandaşımız modern yaşam alanlarına kavuşuyor. Bütün bunlarla birlikte amaç, gelecek nesillere kültürel dokusunu koruyan, konforlu ve kendi öz kimliğine sahip şehirler bırakmaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimiz ortaya koyduğu politikalar doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin hazırladıkları projelere katkı sağlamak, planladıkları yatırımlara destek olmak ve ihtiyaç duydukları finansman ve araç gereçler için bakanımızla görüştük. Van Büyükşehir Belediyesine TOKİ’den ücretsiz tahsis ettiğimiz eski devlet hastanesinin yerine inşa edilmekte olan ve aynı şekilde yapımı devam eden Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerimizdeki millet bahçeleri hakkında bilgi verdik, diğer ilçelerimizde planlanan millet bahçeleri için de talepte bulunduk, devam eden imar çalışmaları ve daha önce gündeme gelen, Van’ın bütüncül imarını esas alacak master plan ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında istişare ettik. Van’a dair çevre, alt ve üst yapı talep ve projeleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan toplantıda Van’ımıza katma değer sağlayan, Van halkına muhabbeti olan bakanımızı şehrimize davet ettik, zaman mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak ülkemize önemli hizmetler kazandıran bakanımız; bizimde, milletin de gönlünü fethetmiş, herkesin takdirini kazanmıştır. Her defasında taleplerimize güçlü destek vererek, teklif ettiğimiz projelere katkı sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Van halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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