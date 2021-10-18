

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)İÇİŞLERİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimi için hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da öğrencilere 2 gün sürecek eğitim verilecek.

Türkiye'nin birçok ilini gezen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a da geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Önce teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalarla uygulama yaptı.

ÖĞRENCİLERE KIRMIZI DÜDÜK

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, trafik polislerinin katıldığı trafik eğitim programında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başktan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kırmızı ışıkta akülü arabalar süren öğrencilere kırmızı düdük ve trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtıp, birer dedektif olmalarını istedi.

'BİRER DEDEKTİF OLACAKLAR';

Vali Bilmez, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait trafik TIR'ın, bölgeyi dolaşıp öğrencilere eğitim verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"2 gün boyunca ilimizde trafik eğitimin verilmesi ve ayrıca trafik dedektifi olmaları, anne ve babalarını araç kullanırken kurallara uymaları konusunda bilinçlendirme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde okullardan gelen çocukların hem TIR'ın içinde eğitim aldıkları, hem de TIR'ın önündeki bahçede trafik uygulaması yapılarak bire bir eğitim verilmekte. En güzel tarafı, çocuklar çok istekli. İnanıyorum; Türkiye'de sigarayı çocuklar nasıl anne ve babalarına bıraktırmışlarsa yine evlatlarımız sayesinde sürücülerimiz daha çok kurallara uyacağını umut ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-18 15:26:23



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