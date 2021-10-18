Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Van'da

DHA

Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Van'da


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)İÇİŞLERİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimi için hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da öğrencilere 2 gün sürecek eğitim verilecek.
Türkiye'nin birçok ilini gezen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'a da geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki helikopter pistinde duran TIR'da ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Önce teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalarla uygulama yaptı.
ÖĞRENCİLERE KIRMIZI DÜDÜK
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, trafik polislerinin katıldığı trafik eğitim programında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başktan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kırmızı ışıkta akülü arabalar süren öğrencilere kırmızı düdük ve trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtıp, birer dedektif olmalarını istedi.
'BİRER DEDEKTİF OLACAKLAR';
Vali Bilmez, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait trafik TIR'ın, bölgeyi dolaşıp öğrencilere eğitim verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:
"2 gün boyunca ilimizde trafik eğitimin verilmesi ve ayrıca trafik dedektifi olmaları, anne ve babalarını araç kullanırken kurallara uymaları konusunda bilinçlendirme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde okullardan gelen çocukların hem TIR'ın içinde eğitim aldıkları, hem de TIR'ın önündeki bahçede trafik uygulaması yapılarak bire bir eğitim verilmekte. En güzel tarafı, çocuklar çok istekli. İnanıyorum; Türkiye'de sigarayı çocuklar nasıl anne ve babalarına bıraktırmışlarsa yine evlatlarımız sayesinde sürücülerimiz daha çok kurallara uyacağını umut ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-10-18 15:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürpınar Belediyesinden 71 ibadet merkezine destek
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden 71 ibadet merkezine destek
Mobil trafik eğitim tırı Van’da
YEREL HABERLER Mobil trafik eğitim tırı Van’da
Milletvekili Arvas: “Şehrimiz ve hemşehrilerimizin geleceği adına istişarelerde bulunduk”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Şehrimiz ve hemşehrilerimizin ...
Van’da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
YEREL HABERLER Van’da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
Van'da 'Key'li aramada 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 'Key'li aramada 61 kilo eroin ele geçirildi
Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük Dağı’na tırmanış
YEREL HABERLER Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük ...
Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar
YEREL HABERLER Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar
Başkale’de drone destekli uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Başkale’de drone destekli uyuşturucu operasyonu
Van Gölü'nde kuraklık etkisi: Balıkçı tekneleri limana yanaşamadı Van Gölü’nde balıkçıların kuraklıkla imtihanı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde kuraklık etkisi: Balıkçı tekneleri ...
(Özel) Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonu üretildi
YEREL HABERLER (Özel) Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj ...
Başkan Akman’dan vatandaşlara kandil simidi
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan vatandaşlara kandil simidi
Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara ...
Van’da 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 10 kişi tutuklandı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Van’da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı
Van’da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
Van'da Mevlit Kandili ihya edildi
YEREL HABERLER Van'da Mevlit Kandili ihya edildi
Davutoğlu: Bizim temel programımızda hak ve özgürlükler var 
YEREL HABERLER Davutoğlu: Bizim temel programımızda hak ve ...
Güvenlik güçlerinden kan bağışı
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerinden kan bağışı
Vali Bilmez’den Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Mevlit Kandili mesajı
Başkan Sabırlı’dan ‘Mevlit Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘Mevlit Kandili’ mesajı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.