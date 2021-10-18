AFAD deprem simülasyon tırı Erciş’te

AFAD deprem Simülasyon tırı, vatandaşlara gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatarak farkındalık oluşturmak amacıyla Van’ın Erciş ilçesine getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan etmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla deprem simülasyon tırı ile ülke çapında eğitimlerini sürdürüyor. Kaymakamlık önüne kurulan tırda vatandaşlara Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor. Deprem tırına giren gönüllü vatandaşlar, önce AFAD koordinasyon ekibi tarafından bilgilendirildikten sonra depremi simülasyon olarak yaşıyorlar.

Burada konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş’in 2011 yılında bir deprem yaşadığını hatırlatarak, “Deprem simülasyon tırımız Erciş'e geldi. Depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü, o bilinç düzeyini artırmak için bakanlığımızın deprem simülasyon tırı buraya getirildi. Deprem simülasyon tırının buraya getirilmesinde emeği olan herkese Ercişli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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